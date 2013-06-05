ضبط 10 سودانيين أثناء تنقيبهم عن الذهب جنوب مصر

تمكنت عناصر قوات حرس الحدود المصرية من إحباط عدة محاولات لقيام سودانيين بالتنقيب عن الذهب جنوب البلاد، وأخرى لتهريب المواد المخدرة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بغرب وشمال البلاد، حسب ما أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، فقد أفاد المتحدث العسكري بأنه تم في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ضبط 10 مواطنين سودانيين وبحوزتهم 14 جهازاً للكشف عن المعادن، وثلاث سيارات "تويوتا هاي لوكس"، وذلك عند منطقة غرب نقطة حرس حدود الجزيرة شمال خط عرض 22 على مسافة 30 كلم أثناء قيامهم بالبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل المنطقة الممنوعة، طبقاً للقرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.

وفي المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط شخص وبحوزته جوال وبداخله عدد 214000 قرص لعقار الترامادول المخدر، وذلك بمنطقة الأخوار شرق العلامة الدولية 19 على مسافة 5 كيلومترات وشمال منفذ السلوم البري.

وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع عناصر حرس حدود من ضبط مركب صيد بمنطقة رأس التين وعليه طاقمه المكون من عدد 8 أفراد بحري ومحمل بعدد 215 آلة بداخلها سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية، وتم عرض الوقائع على النيابات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.