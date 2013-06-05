فعاليات جديدة تنظمها "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس مرسي

أعلنت حملة "تمرد" عن تنظيم فعاليات جديدة الأحد المقبل، لجمع التوقيعات على استماراتها لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية عاجلة، بمشاركة حزب الدستور وتيار استقلال نقابة المهندسين بالقاهرة، حسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

وأضافت الحملة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الفعاليات ستبدأ فى تمام الساعة الرابعة مساء أمام نقابة المهندسين بشارع رمسيس.

كما دعت الحملة عبر "فيسبوك"، لتنظيم احتجاجات إلكترونية اليوم الأربعاء، بسبب قضية المعتقلين السياسيين في عهد مرسي والتعنت الواضح ضد المعتقلين مثل "أحمد دومة وحمادة المصري والمتهمون بانتمائهم للبلاك بلوك".

وأوضحت الحملة أن طريقة المشاركة ستكون عبر إرسال فيديو أو مقال أو موضوع صحافى يتناول موضوع المعتقلين.