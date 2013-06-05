10 ملايين مصاب بفيروس "سي" في مصر

قال رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد بمحافظة الإسكندرية الدكتور حلمي أباظة إنه يوجد في مصر حالياً 10 ملايين مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي فيروس "سي"، الذي يعد من الفئة الرابعة والذي لم يتوصل العلم إلى لقاح فعال للوقاية منه، مشيراً إلى أن تكلفة العلاج تصل إلى 30 ألف دولار.

ووفق صحيفة "الجمهورية"، طالب أباظة خلال المؤتمر الطبي الذي نظمته جمعية أمراض الكبد بالإسكندرية تحت عنوان "الجديد في عالم الفيروسات الكبدية" بضرورة عمل مسح طبي شامل على طلاب الجامعات والمدارس للكشف عن وجود مرض الكبد الوبائي فيروس "سي" ومدي انتشاره بين هذه الفئة العمرية.