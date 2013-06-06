حازم عبدالعظيم: النائب العام "عار" على النيابة العامة

قال الدكتور حازم عبدالعظيم، خبير الاتصالات والناشط السياسي، إن أقل ما يوصف به ما حدث من مسلسل ملاحقة النشطاء السياسيين أنه "مشهد عبثي".

وأضاف عبدالعظيم في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" عبر قناة "العربية الحدث" أن النائب العام مجرد "كارنيه"، واصفاً إياه بأنه مجرد منظر ينفذ أوامر جماعة الإخوان المسلمين، على حد قوله.

وأكد أن المستشار طلعت عبدلله، النائب العام، مطعون في شرعيته، وهو "عار" على النيابة العامة، مشيراً إلى أنه "لا يجرؤ على أن يلقي القبض عليه؛ لأنه لم يتلق أي اتصال من مكتب الإرشاد".

وشدد الناشط السياسي على أن مصر تحكمها عصابة ونظام "فاشي"، منوهاً إلى أنه توقع استمرار حبس أحمد دومة بأوامر من مكتب الإرشاد إلى النائب العام.