واشنطن: نشجع مصر وإثيوبيا للتعاون وحل أزمة "سد النهضة"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، الخميس 6 يونيو/حزيران، إن الولايات المتحدة تشجع كلا من مصر وإثيوبيا على مواصلة التعاون والجهود للتهدئة بينهما لحل مشكلة "سد النهضة" بعيداً عن الخطاب المثير الذى يمكن أن يؤثر على هذا التعاون.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عنها قولها: "ما رأيناه على أرض الواقع هو أن كلا الجانبين يعملان معاً لحل هذه المشكلة ونحن نشجع على الاستمرار فيما نأمل أن يتحقق"، مضيفة أنها لا تريد الدخول في المزيد من التفاصيل.

جاء ذلك في رد المتحدثة على سؤال فيما يخص تعليق الخارجية الأميركية على تصريحات لأحد مستشاري الرئيس محمد مرسي بأن جميع الخيارات مفتوحة إذا تأثرت إمدادات المياه لمصر بأي شكل من الأشكال من جانب إثيوبيا، وما إذا كان هناك تهديد ضمني ضد إثيوبيا.

هذا وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت مساء الأربعاء إن "إثيوبيا مازالت صادقة في إرساء علاقات مشتركة مع مصر من شأنها أن تعزز التعاون بين شعبي البلدين"، مشيرة إلى أن "تعليقات بعض السياسيين في مصر خلال الأيام الماضية لا تساعد على إرساء علاقات تحقق المكاسب للجميع وجديرة بكل من إثيوبيا ومصر".

وأكدت الوزارة في بيان بثه موقع التليفزيون الإثيوبي أن "التزام إثيوبيا بإقامة علاقات تحقق مكاسب للجميع مع دول مثل مصر، حيث تعترف إثيوبيا بأنها يمكنها أن تستفيد كثيراً من التعاون بدلاً من العداء".

وأضافت الوزارة أنها تدين هذه "التعليقات المزعجة" لبعض السياسيين الذين حاولوا التلويح بالعنف فيما يتعلق بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق حيث تقوم إثيوبيا ببناء أكبر سد في إفريقيا.

وأضاف البيان: "عقب كل هذه التطورات المزعجة في القاهرة، طالبت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير المصري لدى أديس أبابا بتوضيح موقف حكومته بشأن هذه التطورات الجديدة، ومازالت إثيوبيا حتى الآن تفضل طرح مثل هذه التعليقات السيئة جانباً، أملاً في أن يجري تصحيحها في الوقت المناسب.



