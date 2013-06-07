إجراءات أمنية مشددة استعداداً لمحاكمة مبارك

اعتمد محمد إبراهيم, وزير الداخلية, خطة لتأمين ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك غدا السبت, ونجليه علاء وجمال, ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضايا قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح, والتي ستعقد غدا بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الوسط ، نقلا عن موقع أخبار التلفزيون الرسمي، أن مصدرا أمنيا قال إن خطة التأمين يشترك فيها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة, وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة.

وتابع المصدر: خطة التأمين تتضمن عدة محاور أهمها تأمين عملية نقل مبارك من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى مقر الأكاديمية والعكس, والتي ستتم بواسطة طائرة هليكوبتر, وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس; فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.

وأضاف أن مساعدي العادلي الستة، إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, وعدلي فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق, وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق, وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق, وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق سيقومون بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم, كما حدث بالجلسة الماضية.

وأوضح أن الخطة الأمنية تضمنت نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية; لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين عن القانون اليها, بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق, وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية, وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري.