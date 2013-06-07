آلاف المصريين شاركوا في فعاليات "نصرة القدس" بالقاهرة

شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة انطلقت من مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر عقب صلاة الجمعة، إلى النصب التذكاري للجندي المجهول، للممشاركة في فعاليات "نصرة القدس" بهدف إحياء الذكرى الـ46 لاحتلال إسرائيل للقدس.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالاحتلال الإسرائيلي للقدس، حاملين أعلام مصر وفلسطين وشعارات تطالب بتحرير الأقصى الشريف، والوحدة بين المسلمين لإنهاء احتلال القدس.

وانطلقت المسيرة من مسجد رابعة العدوية عقب صلاة الجمعة بدعوة عدد من الأحزاب والحركات الإسلامية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، قبل الاتجاه لاحقاً إلى استاد القاهرة الذي سيستضيف فعاليات "نصرة القدس".

يذكر أنه في نفس التوقيت بدأت مسيرات حاشدة في أكثر من 40 دولة بعد صلاة الجمعة لإحياء ذكرى المسيرة العالمية للقدس.