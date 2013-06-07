الإعداد لزيارات على أعلى مستوى بين القاهرة وأديس أبابا

أكد سفير مصر في إثيوبيا، محمد إدريس، أنه يتم الآن الإعداد لزيارات رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا، فضلاً عن الاتصالات المستمرة التي تجري حالياً بين البلدين.

وتأتي تلك الاتصالات من أجل الوصول إلى حلول فيما يتعلق بمياه النيل واعتزام إثيوبيا بناء "سد النهضة".

وقال إدريس إنه على تواصل دائم مع الخارجية الإثيوبية، وإن هناك حواراً بناء ومهماً يجري حالياً بين مصر وإثيوبيا .

وأضاف إدريس أن زيارته للخارجية الإثيوبية منذ أيام لم تكن استدعاء ولكنها كانت في إطار الاتصالات المستمرة بين السفارة المصرية في أديس أبابا والخارجية الإثيوبية موضحاً أن المسؤولين بالخارجية الإثيوبية نقلوا له قلقهم لما أثير على الساحة المصرية مؤخراً بشأن إثيوبيا والمظاهرات التي تجري أمام السفارة الإثيوبية بالقاهرة.

وأضاف أننا بدورنا نقلنا إلى الجانب الإثيوبي قلقنا فيما يتعلق بتطورات مياه النيل، وشددنا على ضرورة عدم الإضرار بأمن مصر المائي .

وأشار إدريس إلى أن التحرك الحالي بين مصر وإثيوبيا مبني على أجواء إيجابية، خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير بجهد كبير من الدبلوماسية، مؤكداً أن هناك علاقات قوية بين مصر وإثيوبيا قائمة على الاحترام المتبادل.