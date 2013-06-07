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المسؤول التنفيذي لـ"تجرد": سنقبض على مؤسس "تمرد"

المصدر: العربية.نت
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قال القذافي عبدالرازق، المسؤول التنفيذي لحملة "تجرد"، الداعمة لبقاء الرئيس محمد مرسي حتى نهاية مدته الانتخابية، إن الحملة اقتربت من جمع 7 ملايين توقيع مؤيد لشرعية الرئيس واستمراره في الحكم، كما أشار إلى أنه سيلقي القبض على محمود بدر، المتحدث الإعلامي باسم حملة "تمرد".

وأضاف عبدالرازق لـ"المصري اليوم"، الجمعة: "سنتظاهر ونعتصم والشارع يسع الجميع، ولن تحدث اشتباكات طالما كانت المظاهرات المعارضة سلمية ولم تتعرض لنا"، مؤكدًا أنهم سيلقون القبض على أي بلطجي يحاول الاعتداء عليهم.

وتابع: "سنلقي القبض على محمود بدر، مؤسس حملة "تمرد"، وسنسلمه للشرطة، كما سنقبض على كل من يحمل المولوتوف ونسلمه لأجهزة الأمن"، مضيفاً: "بالطبع هناك متظاهرون شرفاء ومعارضون ملتزمون بالسلمية ووقفوا بجانب الثورة، وهو أمر تقدره الحملة ومؤيدو الرئيس".

وحول توقعه باندلاع اشتباكات في 30 يونيو/حزيران، قال: "لن نشتبك مع أحد، وعليهم أن يختبروا شجاعة الجماعة الإسلامية وشجاعة الشعب المصري، وسننزل بالمصاحف وليس الأسلحة، وسيأتي كل أبناء الصعيد للمشاركة في التظاهرات التي ستكون بالملايين".

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