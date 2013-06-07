حصاد السنين

فى ظل زخم الأحداث وتدفقها وتتابعها، تفلت من بين أيدينا قضايا جديرة بالمناقشة وتستحق التوقف أمامها بعض الوقت لنفهم حقيقة ما يحدث حتى نستطيع أن نجد حلولا حقيقية لهذه القضايا، خاصة أن وجودها فى حد ذاته صادم ومروع ويلحق بالوطن خسائر كارثية، وليس أدل على ذلك، سوى ما حدث فى اليومين الماضيين حينما أضرب عاملون بقطاع الآثار وأغلقوا المتحف المصرى فى وجه زائريه من الأجانب.

مما دفع شركات السياحة الأجنبية لإنهاء زيارتهم لمصر، وعدم العودة مجددا بأية أفواج، وأعتقد أنه لا توجد خسارة لقطاع السياحة أكثر مما حدث، وأعتقد أيضا أن لا أحد يفهم المصيبة التى وقعت أكثر من الذين أضربوا وتسببوا فى ذلك، فهل كان هذا متعمدا ومقصودا، هل هناك من يعمل على التخريب بهذه الطريقة، بل ما الذى يجعل البعض منا يعتدى على مصدر رزقه بنفسه، وهو يعرف جيدا عواقب ما فعل؟

وبالتوازى مع ذلك، قرر عاملون فى مطار القاهرة الدولى الإضراب عن العمل، وهم أيضا يعلمون جيدا نتائج ما يفعلون فى هذا المرفق الحيوى المهم، الذى يتسبب فى تعطيل حركة إقلاع الطائرات، وربما أيضا فى حركة هبوطها، وفى أحسن الحالات عذاب لجميع المسافرين وتعطيل مصالحهم، وربما إلحاق الخسائر بهم.

هذا إلى جانب الخسائر المادية التى ستلحق بالمؤسسات التى يعملون بها، والتى تؤثر بالضرورة على الدخول المتوقعة لهم، أى أنهم يعتدون على مصدر رزقهم كذلك، ناهيك عن السمعة السيئة دوليا التى ستلتصق بمؤسستهم، فأخبار المطارات بالضرورة تنتقل على الهواء لكل محطات الإقلاع والوصول.

أسهل ما فى الأمر اتهام العمال بالتخريب وتشويه سمعة البلاد والإضرار بالمصالح الوطنية، أو أن هؤلاء طماعون يريدون المزيد من الأموال ويستغلون حساسية مهنتهم، ويضغطون بأهمية عملهم بحثا عن مكاسب ليست لهم، وربما ظاهر القضية يكون كذلك أو أكثر، لكن الأكيد أن هؤلاء لديهم مشكلة حقيقية فى تعاملهم مع دولة كذبت عليهم كثيرا، وخدعتهم طويلا، وسرقتهم عيانا بيانا،وأن هذه الأزمة بالتأكيد لم تنشأ بعد الثورة.

وأننا وصلنا بالفعل لحصاد السنين، حصاد ما فعلته الدولة بالعمال والعاملين وإهمالهم وإخضاعهم للعمل بالقوة وبالقسوة على من يفكر بالمطالبة بحقوقه، وهنا علينا أن نفكر فى حلول تتناسب مع حجم المشكلة، التى باتت عميقة بالفعل، وساكنة بداخل كل عامل وموطف وأن لحظة الانفجار حانت، وأن ما تعذب به طوال سنوات يعتقد أن لحظة حسابه قد لاحت، وأنه إذا لم يحصل على حقوقه الآن وفورا وعاجلا، لن يحصل عليها أبدا.

ربما يكون الجالس على مقعد المسئولية الآن، ليس مسئولا ولا متسببا فى هذه الأوضاع، بل ربما كان ضحية فى يوم من الأيام، لكنه هو المسئول الآن وعليه مواجهة المشكلة وحلها، ولا يوجد حل أفضل من التفاوض مع العاملين، وإقرار حقوقهم، وخلق طريقة جيدة للحصول عليها، بعيدا عن هيمنة المسئول بالسيطرة على بنود المكافآت والحوافز،وأن يكون كل ذلك فى إطار من علاقة عمل واضحة تنظمها لوائح وقوانين منصفة للعاملين ومحققة للصالح العام.

وأعتقد أن كل هذه المشاكل تحدث وتتجدد لأن الدولة مازلت غائبة عن تنظيم علاقات العمل ومشغولة بقضايا بليدة لا تسمن ولا تغنى من جوع، وتركت ما يجب أن تبدأ به رغم أن الثورة نبهت على ذلك جيدا، لكن على ما يبدو أننا فعلا انحرفنا عن المسار الذى أشارت إليه ثورة يناير، وأرجوكم لا تغضبوا ممن أضربوا فى المتحف والمطار.. فالظلم لا يطاق يا سادة، خاصة إذا كان ظلم سنين طويلة.

نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية