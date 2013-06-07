متظاهرو الإسكندرية يشهرون الكارت الأحمر للرئيس مرسي

رفع عدد من المتظاهرين، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، كروتاً حمراء، لإعلان رفضهم للنظام الحالي وللرئيس محمد مرسي، بحسب ما أوردت صحيفة "اليوم السابع".

فيما قام عدد من المتظاهرين برفع كروت حمراء مكتوب عليها "ارحل"، كنوع من أنواع التصعيد استعداداً لمظاهرات 30 يونيو المقبل، والتي من المقرر تنظيمها أمام قصر الاتحادية بالقاهرة

وردد عدد من النشطاء السياسيين هتافات منها "يسقط حكم المرشد"، و"ضحكوا علينا وقالوا تغيير"، و"استنوا يوم 30 يونيو"، و"الشعب يريد إسقاط الإخوان"، و"تمرد مشروع ضد الفقر وضد الجوع".

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم إلى مقر اعتصام العسكريين المتقاعدين بجوار مسرح بيرم التونسي، للتضامن معهم في مطالبهم والتي تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

الجدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية الساحلية الواقعة شمال مصر، تشهد أسبوعيا تظاهرات وإن كانت محدودة ضد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينمتي إليها، وعادة ما تنطلق التظاهرات من محيط مسجد القائد إبراهيم.

وتشهد بعض تلك التظاهرات صدامات عنيفة بين أنصار القوى السياسية المناهضة للحزب الحاكم وأنصار جماعة الإخوان.