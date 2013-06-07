منظمة أممية تنتقد الحكم في قضية "التمويل الأجنبي"

انتقد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، الجمعة الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 من العاملين بمنظمات غير حكومية بينهم 27 من المتهمين حكموا غيابيا بالسجن خمس سنوات بينما عوقب الباقون بأحكام مختلفة، بناء على ما أوردت صحيفة "اليوم السابع".

وأشار المتحدث إلى أن مكتب المفوضة السامية سوف يستمر في متابعة تطورات القضية عن كثب في الفترة القادمة، وسبق أيضا أن أدانت الخارجية الأميركية هذا الحكم ووصفته بالمسيّس.

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حيثيات حكمها في قضية التمويل الأجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم 1000 جنيه.

كما قضت أيضا بغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأميركي وفريدم هاوس وكونراد إيناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها.