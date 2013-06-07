وفاة "الريان" المحكوم في قضية توظيف الأموال الشهيرة

توفي رجل الأعمال، أحمد الريان، مساء الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقالت مها، ابنة الريان، إن والدها اشتد عليه المرض في أيامه الأخيرة، كما أشارت إلى أنه سيتم تشييع جثمانه، عقب صلاة الجمعة، في مسجد الدكتور مصطفى محمود.

وكان الريان حُكم عليه بالسجن 15 عاماً، فيما قضى 21 عاماً خلف القضبان، في قضية توظيف الأموال الشهيرة.

ولقي عبدالرحمن، نجل الريان، مصرعه في حادث تصادم أثناء قضائه العقوبة، ولم تسمح وزارة الداخلية بخروجه، وتلقى العلاج أثناء سجنه في مستشفى قصر العيني، وناشدت أسرته وزير الداخلية أكثر من مرة الإفراج عنه، نظراً للظروف العائلية التي تمر بها بناته الأربع بعد وفاة نجله.

وأخلت محكمة جنح مستأنف عين شمس عام 2010، سبيل الريان.