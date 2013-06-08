موسى والبرادعي في مقر الوفد لحضور اجتماع "الإنقاذ"

وصل عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، مساء السبت 8 يونيو/حزيران، إلى مقر حزب الوفد المصري، لحضور اجتماع الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ المعارضة، لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية، وأهمها اجتماعه بخيرت الشاطر، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، منذ أيام.

وتوافد عدد من قيادات الجبهة على مقر حزب الوفد لحضور الاجتماع، في مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة، والدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع، بالإضافة إلى وحيد عبدالمجيد وفؤاد بدراوي وعبدالجليل مصطفى ومجدي حمدان ومنير فخري وجورج إسحاق، وكان في استقبالهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

وتعقد جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعاً مغلقاً السبت، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية، ويحضر الاجتماع عدد من رؤساء الأحزاب والمرشحون السابقون للرئاسة.

ويشهد الاجتماع حضور منير فخري عبدالنور، كأمين عام لجبهة الإنقاذ الوطني بعد استبعاد الدكتور أحمد البرعي مؤخراً من هذا المنصب، بسبب مرضه وإجرائه عملية جراحية بالقلب.

وأثار لقاء موسى بنائب مرشد جماعة الإخوان الشاطر، استهجان قيادات جبهة الإنقاذ، حيث وصفوا ذلك التحرك بالفردي.

وأفادت الأنباء بأن قضية استبعاد موسى من الجبهة أمر وارد، لكن على الجانب الآخر، رفض موسى الهجمات التي طالته بعد لقائه الشاطر. وقال: "ناقشنا العديد من القضايا الشائكة وحذرته من مغبة بعض سياسات الرئاسة"، مشدداً على "أهمية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".