اعتصام المثقفين

سألنى مندوب جريدة «البيان» هنا فى أبوظبى، حيث أحضر اجتماعات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عن ذلك الذى يحدث للثقافة فى مصر، حيث يعتصم الآن المثقفون فى مقر الوزارة ليحولوا دون دخول الوزير إلى مكتبه، فقلت تلك سابقة لم نشهدها من قبل، وهى تعبر بشكل قاطع عن رفض المثقفين محاولة إخضاع الثقافة لجماعة الإخوان وتعاليمهم.

ولقد شاهدنا خلال المرحلة الانتقالية التى تلت الثورة اعتصامات مماثلة منعت رئيس الوزراء عصام شرف من دخول مجلس الوزراء، كما حدث نفس الشىء مع الدكتور كمال الجنزورى، لكن تلك هى المرة الأولى التى يمنع فيها وزير الثقافة من دخول مكتبه، والمرة الأولى التى يقوم فيها المثقفون أنفسهم بمثل هذا العمل الذى دأب عليه شباب الثورة، أما حين تكون الأسماء الأدبية والفنية المشاركة فى الاعتصام بمثل هذه القامات البارزة فلذلك دلالته التى لا ينبغى أن تغيب عن كل ذى عينين.

إن المواجهة بين الإخوان والشعب قد وصلت بالخطوة الأخيرة التى اتخذها المثقفون إلى مرحلة جديدة غاية فى الخطورة، فالمسألة لم تعد من الممكن أن تصور على أنها جزء من الاضطرابات الناجمة عن حماس الشباب المتعجل لتحقيق نتائج الثورة، وإنما هى صدام صريح مع عقل هذا الشعب وبصيرته النافذة، وصراع عنيف ضد وجدان هذه الأمة وضميرها الحى الذى يأبى حبس حريته فى التعبير والإبداع داخل سجن السمع والطاعة.

هذه هى دلالات دخول المثقفين إلى وزارة الثقافة والتى تتعدى عملية الاعتصام ذاتها، وهى تشير بوضوح إلى أن معركة الإخوان مع الشعب المصرى قد وصلت إلى نهايتها، حيث قرر الإخوان بغباء سياسى مستحكم الاصطدام بممثلى ضمير الأمة وصائغى وجدانها، وهو ما لم يقدم عليه أى نظام استبدادى سابق ولم يمارسه الاحتلال الأجنبى قط.

لقد كان المثقفون دائما فى طليعة حركات المقاومة ضد الاحتلال وضد كبت الحريات، وكان الطرف المستبد كثيراً ما ينكل بهم بالفصل أو الاعتقال أو النفى أو التهميش، وكانت تلك الإجراءات القمعية موجهة دائماً ضد المثقفين من كتاب ومفكرين وفنانين، لكن أحداً لم يجرؤ من قبل على محاولة هدم المؤسسات الثقافية ذاتها، كما يفعل الإخوان الآن.

إن ما يحدث لدار الأوبرا المصرية التى اكتسبت سمعة ومكانة عالمية على مدى السنوات منذ افتتاحها عام ١٩٨٨، كانت له أصداء عالمية واسعة، وهو مثال لما يجرى لبقية مؤسساتنا الثقافية، التى تصاحب خطوات هدمها، والسيطرة عليها، حملة شرسة للحط من شأنها، مثل القول بأن الباليه الذى يعتبر أحد أرقى الفنون الإنسانية يحض على الفحش والدعارة.

إنها محاولة لطمس هوية هذا الشعب لصالح هوية أخرى غريبة، لا مكان فيها للثقافة ولا الفن ولا الفكر ولا الوطن.



نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".