عمرو موسى: النظام الحاكم عاجز عن حل مشاكل مصر

أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن النظام الحاكم وقف عاجزا أمام المشاكل والأزمات التي تحاصر مصر وتهددها من جميع الجوانب.

وأشار إلى أن هذا النظام غير قادر على التخطيط وبناء استراتيجيات طويلة الأمد تلبي طموحات الشعب المصري وتحقق التنمية والتقدم وتقضي على المشكلات ونقص الخدمات.

وقال موسى إن لقاءه مع المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، كان رسالة أخيرة للنظام بأنه لا يمكن قبول الوضع الحالي وتحذير من المصادمات والتعرض لمتظاهري يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، وأن الحل هو انتخابات رئاسية مبكرة، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي توافق بين المعارضة والنظام الحاكم فيما يتعلق بطريقة إدارة البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة حزب المؤتمر بالمنوفية مساء اليوم بقرية مليج - مركز شبين الكوم بالمنوفية بحضور عمرو موسى، رئيس الحزب والمهندس وفيق عزت أبو مصطفى، أمين الحزب بالمنوفية ولفيف من قيادات الحزب.

ووجه موسى رسالة لنائب المرشد أن المواطنين فاض بهم الكيل، مؤكداً أن حركة تمرد حركة وطنية تعبر عن رأيها بصورة حضارية بعيدة عن العنف.