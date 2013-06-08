القبض على 8 متظاهرين بدمنهور لاقتحامهم منزل جمال حشمت

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة مساء أمس الجمعة القبض على خمسة متظاهرين معظمهم من صغار السن، خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين شباب الإخوان المسلمين المحتشدين أمام منزل الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمدينة دمنهور، وعشرات المتظاهرين، بحسب صحيفة اليوم السابع".

وتم احتجاز المتهمين بقسم شرطة دمنهور تمهيداً لعرضهم على النيابة لبدء التحقيقات، وبذلك يرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 8 أشخاص لاتهامهم في تلك الأحداث.

وقد عاود عشرات المتظاهرين بدمنهور، مساء الجمعة، رشق منزل الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالحجارة، وأشعلوا النيران في إطارات كاوتش على مدخل الشارع الكائن به المنزل، والذي يتواجد أمامه عدد من أعضاء الجماعة لحمايته، بعد محاولة متظاهرين اقتحامه في وقت سابق، أمس الجمعة، بحسب ما أوردت "الأهرام".

وكان نحو 150 من المتظاهرين أغلبهم صغار السن، قد توجهوا في مسيرة من ميدان الساعة إلى مدخل شارع المعهد الديني بدمنهور، الكائن به منزل الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بعضهم برشق أعضاء الإخوان المتواجدين في الشارع من الجهة الأخرى بالحجارة، كما أشعلوا النيران في إطارات الكاوتش، مما تسبب في توقف الحركة المروية بالشارع تماماً.

وفور حضور المتظاهرين، دفعت مديرية الأمن بـ5 سيارات من قوات الأمن، وسيارتين لمكافحة الشغب، مما دفع المتظاهرين إلى التراجع في الشوارع الجانبية، وأغلقت معظم المحال التجارية أبوابها خشية تعرضهم للسلب، وسط استياء من الأهالي، خاصة أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، الذين تبدأ امتحاناتهم غداً السبت.

وكان عشرات من النشطاء السياسيين بالبحيرة، قد حاولوا مساء أمس الجمعة، اقتحام منزل حشمت، حيث قذفوا الشرفات بالحجارة، كما حطموا سيارته، رداً على ما وصفوه باعتداء عدد من أعضاء الإخوان على نشطاء أمام مبنى نقابة المحامين مساء الخميس.