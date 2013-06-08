وزير العدل: مؤتمر العدالة الذي دعا له مرسي لن ينعقد

أوضح وزير العدل المصري، المستشار أحمد سليمان، أن "مؤتمر العدالة الذي كان قد دعا إليه الرئيس محمد مرسي، لن ينعقد"، مشدداً على أن الظروف الحالية لا تساعد على عقده.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام": "إنه بات واضحاً أن الظروف غير ملائمة لعقد مؤتمر العدالة"، مشيراً إلى أن "حل الأزمة الحالية بين القضاء والنظام الحاكم ستنتهي بأن مجلس الشورى سيعرض مشروعات القوانين الخاصة المعروضة عليه لتعديل قانون السلطة القضائية على الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها، وهو ما ينص عليه الدستور".

وأضاف الوزير أن "هناك مشروع قانون جاهزاً لتعديل السلطة القضائية تعمل وزارة العدل حالياً على تنقيحه حتى يتم تقديمه من خلال الحكومة إلى مجلس الشورى، وأنه سيتم استطلاع رأي الهيئات القضائية حوله".

وأكد أن "هذا المشروع الموجود في وزارة العدل سوف يحقق الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية، ويعالج أوجه القصور، وينهي الأزمة المثارة، وسيتوافق عليه الجميع".

وكشف الوزير عن أهم ملامح المشروع التي لا تتعرض إلى مسألة سن تقاعد القضاة، حيث يبقيه كما هو حالياً عند سن الـ 70 عاماً، وينقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، كما يجعل اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء والرئيس يقوم بإصدار قرار تعيينه فقط، وهذا هو ما ينص عليه الدستور.