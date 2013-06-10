أيمن نور: المجتمع السياسي المصري يعاني من حالة "لا عقل"

قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنه تقدم اليوم بطلب للهيئة العليا للحزب لعقد جمعية عمومية لاختيار زعيم جديد للحزب، بعدما قرر اعتزال العمل السياسي.

وأضاف "نور"، عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن المجتمع السياسي المصري يعاني من حالة لا عقل، وأنه اتخذ قرار اعتزال العمل السياسي احتجاجاً منه على الوضع الحالي الذي تشهده الساحة السياسية في مصر.

وأكد رئيس حزب غد الثورة، أنه مُنزعج من مسلسل الدماء التي تسيل على أرض مصر، معبراً عن استيائه مما قيل بوسائل الإعلام من محاولته لشق صف جبهة الإنقاذ عقب انتقاده لاجتماع عمرو موسى مع المهندس خيرت الشاطر، قائلاً "إزاي أشق صف منشق أصلاً".

وأوضح الدكتور أيمن نور، أن الهيئة العليا لحزب غد الثورة رفضت طلبي باختيار رئيس جديد للحزب خلفاً لي، مؤكداً أنه لن يحضر اجتماع الرئيس محمد مرسي مع بعض القوى السياسية غد لأنه مجهد، نافياً ما تداولته المواقع الإخبارية عن حضوره لاجتماع الغد.

وقدم رئيس حزب غد الثورة اعتذاره للسودان للمرة الثانية لما قاله من قبل بالحوار الوطني، منوهاً أنه من المقرر بدء البث التجريبي لقناة "جي تي في" في رمضان، وهي قناة غير حزبية، وأنه سيقدم برنامجا أسبوعيا عن البرلمانات بالدول العربية.