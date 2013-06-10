إبراهيم حميدة: السودان ستغرق حال انهيار سد النهضة

قال الدكتور إبراهيم حسن حميدة، رئيس مركز بحوث الصحراء والمياة السابق، عضو المجالس القومية المتخصصة، إن توقيع جنوب السودان على اتفاقية "عنتيبي" كان أمرا متوقعاً.

وأضاف "حميدة"، في برنامج الحدث المصري عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن سد النهضة الإثيوبي قابل للانهيار في أي وقت حال امتلاء خزان المياه، وأن أول المتضررين هي السودان بأكلمها لأنها ستغرق بالكامل.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء والمياة السابق، أن ما قاله المتحدث باسم الحكومة السودانية بأن السودان ستستفيد من سد النهضة كلام صادر من شخص لم يدرس الأمر بشكل صحيح، وعليه مراجعة تصريحاته.

وأوضح عضو المجالس القومية المتخصصة، أن مصر تمتلك موقفا قانونيا قويا حتى وإن قامت دولة السودان - دولة المصب - بالتوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، مشدداً على أن الأضرار التي ستلحق بمصر حال تشييد سد النهضة كثيرة، وأنه لا بد من تكاتف الجهود لمواجهة تلك الأخطار.