اتحاد عمال مصر الحر: أغلب النقابات الحالية "شكلية"

قال محمود المليجي، الأمين المساعد لاتحاد عمال مصر الحر، إن إدراج مصر ضمن القائمة السوداء بمؤتمر العمل الدولي رقم 102 المنعقد حالياً في جنيف، لم يكن المرة الأولى.

وأضاف "المليجي"، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن مصر تعاني من تضييق على النقابات العمالية، مؤكدًا أنه تم اعتقال وممارسة أعمال تعسفية ضد أكثر من نقابي خلال الفترة السابقة.



وأوضح الأمين المساعد لاتحاد عمال مصر الحر، أن حبس كمال عباس كان من ضمن أسباب وضع مصر في قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق العمال، منوهاً أن الشكلية هي الصفة الغالبة للنقابات العمالية الموجودة الآن.

وطالب محمود المليجي، بوجود ممثلين من النقابات المستقلة حال مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، مشدداً على أن عمال مصر من أكثر الفئات التي عانت عقب الثورة.