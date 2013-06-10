هتافات منددة بالإرهاب في جنازة "أبو شقرة" بالفيوم

حضر المئات من ممثلي اللجان الشعبية والقوى الوطنية والأحزاب السياسية وقيادات مديرية أمن الفيوم الاثنين 9 يونيو/حزيران تشييع جنازة الضابط محمد سيد عبدالعزيز أبوشقرة من جهاز الأمن الوطني، والمسؤول بمكتب مكافحة الإرهاب الدولي، والذي لقي مصرعه على أيدى مسلحين الأحد في العريش إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

وبحسب ما نشرت صحيفة "اليوم السابع"، فقد انطلقت الجنازة من نادي ضباط الشرطة بجوار مديرية أمن الفيوم، في الثالثة من عصر الاثنين وتجمعت أعداد غفيرة من قيادات الأمن بالفيوم وأصدقاء وأقارب الشهيد بالإضافة لعدد من النشطاء السياسيين وممثلين عن اللجان الشعبية وممثلين عن حزب "المصريين الأحرار" و"الكرامة" و"رابطة أبناء الفيوم" وآخرين، للمشاركة في الجنازة.

وردد المشاركون هتافات من بينها "لا إله إلا الله.. الإرهابي عدو الله"، "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".

