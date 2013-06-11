إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

قضت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

هذا ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قوله إن نجلي الرئيس السابق مازالا محبوسين على ذمة قضية "أرض الطيارين" المحجوزة للحكم بجلسة 20 من الشهر الجاري، وقضية "فساد القصور الرئاسية والاستيلاء على ميزانية الرئاسة".

وأوضح المصدر أن قرار المحكمة الصادر الثلاثاء بإخلاء سبيلهما من قضية "التلاعب بالبورصة" بضمان محل إقامتهما، لا يمكنهما من مغادرة محبسهما، حيث يواجهون قرارات بالحبس في عدد من القضايا الأخرى، ومازالت التحقيقات جارية في عدد من البلاغات المقدمة ضدهما بشأن بيع ديون مصر، والتربح من بيع القطاع العام.