المتحدث العسكري: مصر لم تحصل على أسلحة من إسرائيل

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، نقلاً عن تقرير صادر من مكتب الأعمال والابتكارات والمهارات، التابع لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن حصول مصر على أسلحة قتالية، ومعدات متطورة من إسرائيل شملت طائرات بدون طيار وأنظمة رادارات وملاحة عسكرية وأجهزة رؤية ليلية بين عامي 2008 – 2012، غير صحيح.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن بيان للمتحدث العسكري تأكيده أن القوات المسلحة المصرية لديها ضوابط صارمة في تنفيذ برامج التسليح الخاصة بها، والتي تتضمن مراعاة ما يعرف بـ"أمن المنتج"، وتلتزم بذلك هيئة التسليح، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، حيث تؤكد على مراجعة وتنفيذ تلك الضوابط عند التعاقد أو استلام صفقات السلاح المختلفة.

وناشد المتحدث العسكري الجميع بالثقة في الإجراءات، التي يتم اتخاذها من جانب القوات المسلحة لتأمين صفقات نظم التسليح الحديثة، رغم المصاعب الكبيرة، التي تواجه ذلك في ظل حقائق النظام العالمي الجديد وتجنب المعلومات والبيانات المغلوطة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار القوات المسلحة، واهتزاز ثقة الشعب المصري العظيم في جيشه الوطني.

