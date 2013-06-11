شباب الثورة يعلنون انطلاق مبادرة "ما بعد الرحيل"

أعلن اتحاد شباب الثورة إطلاق مبادرة "ما بعد الرحيل" في مؤتمر صحافي عقد ظهر الثلاثاء 11 يونيو/حزيران بمركز إعداد القادة بمنطقة العجوزة لدعوة جميع القوى السياسية للمشاركة في وضع تصور لما بعد مظاهرات 30 يونيو/حزيران، وأكدوا أنه سوف يعقد مؤتمر في 18 و19 يونيو/حزيران الجاري لوضع رؤية شاملة لمستقبل البلاد.

وأعلن الناشط ناصر عبدالحميد أن المبادرة ستعمل على عدة أوراق منها الرؤية السياسية والتصور لنقل السلطة وملف التشريعات والدستور وملف الأمن القومي، لتصل إلى صيغة نهائية من التوصيات نضعها أمام الشعب المصري قبل النزول في 30 يونيو ليطمئن الشعب إلى قدرة الشباب على صناعة مستقبل هذا البلاد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

جاء ذلك خلال بيان تلاه خلال المؤتمر الصحافي والذي جاء فيه أنه على مدار العام الأول من حكم استهدفته "الجماعة" بتمكين كل مؤسسات الدولة لتنفيذ سياستها والمؤسسات التي تتصدى لذلك دائماً ما تتعرض لاعتداء، أدرك الشعب المصري حقيقة سلطة "الجماعة" وظهر ذلك بشكل واضح في توقيعات حملة "تمرد"، وتحول 30 يونيو لدعوة جماهيرية من جميع المواطنين.

وأضاف البيان أن "ذلك ظهر في الصراع مع السلطة القضائية لتحطيم دولة القانون، وخدمة المشروع الممتد خارج الوطن وتجاهل المواطن المصري، وأمنه واستخدام وزارة الداخلية لحماية النظام بشكل أكبر مما كان يحدث خلال نظام مبارك، وانهار النظام الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وتم اللجوء إلى حلول مسكنة للاقتراض من الخارج وترك المواطن في معاناة من زيادة الأسعار، وانقطاع الكهرباء المستمر، وترك كل هذا دون حلول".

وتابع البيان "تم التسويق لمشاريع صكوك غير إسلامية وتحويل قناة السويس لإقليم منفصل والتجارة بأرض مصر وبيعها لتمكين رؤوس الأموال الأجنبية وتضخيم ثروات الإخوان، وأدرك الشعب المخططات منذ إصدار الإعلان الديكتاتوري، ودفع ثمناً باهظاً من الشهداء والمصابين والمعتقلين في سجون الإخوان".

وأضاف "إلى أن ظهر بيان سحب الثقة من الرئيس مرسي ممثلاً في حملة تمرد، والنزول للاحتشاد يوم 30 أمام الاتحادية، ولم يكن بدعوة من قوى سياسية وثورية بل من جميع المصريين المتمسكين بتحقيق مطلبهم من تحسين المسار المعوج بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

ومن جانبه، أكد الناشط شادي الغزالي حرب أن مبادرتهم ستكون توحيداً للرؤية في المرحلة المقبلة "ما بعد الرحيل"، داعياً "كل القوى الوطنية لكي تنضم إلينا لوضع "خطة ما بعد مرسي" حتى لا نكرر ما أخطأنا فيه في 11 فبراير/شباط 2012".

وقال زياد العليمي، عضو الاتحاد: "نسعى للوصول لرؤية نقدمها وصولاً لما نطمح إليه لتحقيق أهداف الثورة، وندعو كل القوى الوطنية وبعض الشخصيات من الشباب الممثلين للقوى، والبعض الآخر المتجاوب مع المبادرة، ونشارك بعضنا الآخر حتى المؤتمر للإعداد للأوراق الأساسية".

وأضاف أن المبادرة لن تقصي أحداً وترغب في أن تكون للمِّ الشمل وتوحيد الرؤية في المرحلة القادمة، وأنها مجرد دعوة لوضع خطة "ما بعد مرسي".