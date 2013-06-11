طهران تعرض على القاهرة زيارة 20 ألف سائح إيراني شهرياً

قال رئيس مجلس التعاون المصري الإيراني السيد العقيلي إن شركات سياحية إيرانية عرضت على الحكومة المصرية زيارة 20 ألف سائح شهرياً بحجم إنفاق يصل إلى نحو 100 مليون دولار وفقا لما ذكرت وكالة "إيسنا" الطلابية للأنباء.

وأضاف العقيلي أن شركات السياحة الإيرانية عرضت على وزير السياحة المصري هشام زعزوع ترتيب زيارات لألف سائح إيراني يومياً، بعد نجاح الأفواج السياحية الأخيرة إلى مدينتي الأقصر وأسوان جنوب مصر.

وأضاف العقيلي أيضاً: "بحسب العرض فإنه من المقرر بدء تنفيذ البرنامج الجديد بزيادة أعداد السائحين الإيرانيين لمصر في يوليو/تموز المقبل، إذا ما وافقت وزارتا السياحة والداخلية المصرية، حيت إن الداخلية منوط بها حماية السائحين".

وكانت أول مجموعة من السياح الإيرانيين وصلت إلى مصر الجمعة قبل الماضي بعد تعليق تواصل لشهرين إثر مظاهرات نظمتها مجموعة سلفية تعارض وصولهم ومحاولات التقارب الإيراني المصري.

وضمت المجموعة 132 إيرانياً دخلوا إلى مصر وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت لحمايتهم.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسناً بعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011.

وقام الرئيس المصري محمد مرسي بزيارة طهران أواخر أغسطس/آب من العام الماضي للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.

وزار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القاهرة في فبراير/شباط الماضي، وهي الأولى من نوعها لرئيس إيراني لمصر منذ أكثر من 30 عاماً.

وخلال الزيارة ألغى أحمدي نجاد تأشيرات دخول السياح والتجار المصريين لبلاده من جانب واحد، وأشار إلى إمكانية توسيع إلغاء التأشيرة ليشمل العلماء والجامعيين.

وشهد شهر مارس/آذار أول رحلة طيران بين القاهرة وطهران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية قبل 34 عاماً حيث توجهت طائرة تابعة لشركة طيران "إير ممفيس" الخاصة إلى طهران وعلى متنها ثمانية ركاب إيرانيين بينهم دبلوماسيان.

وكان تم التوقيع في 13/10/2010 على مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين رئيس هيئة الطيران المدني المصرية ومساعد رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للطيران المدني لإعادة الرحلات الجوية بين القاهرة وطهران بواقع 28 رحلة أسبوعياً.