مرسي: قضية مياه النيل تتجاوز الخلافات السياسية والحزبية

قال الرئيس مرسي خلال كلمته في اللقاء الشعبي حول حقوق مصر المائية بحضور عدة أحزاب إسلامية في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، إن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به، ولا نسمح على الإطلاق بأن يمس أمن مصر المائي، وإن جميع الخيارات أمامنا مفتوحة في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف أن قضية مياه النيل تتجاوز كل الخلافات السياسية والحزبية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أسهم بإبداعاته وإنجازاته في حضارة العالم على مر العصور وحتى اليوم.

وتابع : "أتحدث إليكم عن قضية مصيرية تتجاوز كل الاهتمامات، وتتخطى كل المصالح الشخصية، وهي قضية نهر النيل، الذي ترتبط به حياتنا جميعا".

وأضاف "هذا النخيل الذي يروى بماء النيل، إن نقصت مياهه بقطرة واحدة فدماؤنا هي البديل".



ودعا مرسي إلى تناسي الخلافات الحزبية والسياسية في هذه المرحلة لتخطي التحديات، كما دعا الجميع إلى مصالحة وطنية شاملة تنطلق من الرؤية الموحدة، مؤكداً أنه على استعداد للذهاب إلى الجميع من أجل مصلحة الوطن.