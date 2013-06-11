مصر.. تجدد الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي وزير الثقافة

تجددت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي وزير الثقافة، علاء عبد العزيز، مساء الثلاثاء 11 يونيو/حزيران بمقر مكتب الوزير، فيما حاولت قوات الأمن الفصل بين الطرفين، بعد وصول تعزيزات أمنية وتشكيلات من قوات الأمن المركزي، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وكانت اشتباكات قد نشبت بين المعتصمين بمقر وزارة الثقافة ومؤيدي الوزير من الإسلاميين، وهتف المتظاهرون معارضو الوزير هتافات منها: "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"اكتب على جدران الأوبرا 30/6 الثورة الكبرى".

وكان قد وصل عدد كبير من مؤيدي وزير الثقافة، بقيادة ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية، وذلك تنفيذاً لما هددت به بعض الأحزاب الإسلامية بفض اعتصام رموز الحركة الثقافية بالوزارة، حيث جاءوا في حشد في الموعد الذي حددوه في بيانهم الرسمي، مساء الاثنين.