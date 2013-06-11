"تمرد" تقدم استماراتها للمحكمة الدستورية لنقل السلطة

شكَّلت حملة "تمرد" لجنة قانونية برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، لتولي دراسة الموقف وتقديم استماراتها والبالغ عددها ما يقرب من 13 مليون استمارة للمحكمة الدستورية العليا الأسبوع المقبل، لنقل السلطة من الرئيس محمد مرسى إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية وفق ما نشرته صحيفة "المصريون".

وقال حسن شاهين، منسق حركة تمرّد، إنَّ الحركة شكلت لجنة قانونية برئاسة عاشور ومها أبوبكر، عضوا جبهة الإنقاذ، لدراسة الموقف القانوني وتقديم الاستمارات للدستورية العليا، مشيراً إلى أنَّ الحركة سوف ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة بناءً على الاستمارات المقدمة لانتقال السلطة من الرئيس مرسي إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية.

وأضاف "هذه الخطوة يعقبها مباشرة النزول للشارع المصري والاعتصام في كل ميادينه لحين تنحي الرئيس"، مؤكداً مشاركة كل القوى والحركات الثورية معهم.

وأضاف أن الحملة استلمت بالأمس ما يقرب من 50 ألف استمارة من أمانات المرأة المنضمة لأحزاب جبهة الإنقاذ، موضحة أن الاستمارات مدمجة على أسطوانات للحفاظ عليها من السرقة.