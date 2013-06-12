الأزهر لحزب الله: تحرير القدس لا يمر بطريق القصير

أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تدخل حزب الله في سوريا، معتبراً أنه سيسهم في مزيد من سفك الدماء.

وقال الطيب إن سوريا أصبحت مسرحاً عبثياً للصراع الطائفي السني الشيعي، وأشار إلى أنهم كانوا يأملون بأن لا ينجر الشيعة وراء هذا الطُعم، إلا أن الأيام الأخيرة تدفع إلى الاعتقاد بأنهم وقعوا في فخ الصراع المذهبي الطائفي.

وأضاف الطيب أن الجميع انشغلوا الآن عن إسرائيل بعد دخول حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري، بعدما كان الحزب يقدم نفسَه كمقاومة لإسرائيل، مع العلم بأن تحرير القدس لا يمر بطريق القصير أوحمص.

ووصف شيخ الأزهر ما يجري في المنطقة بأنه نوع من المؤامرة.