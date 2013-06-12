الخطر يقترب من المخطوطات والوثائق

لم أتوقف كثيراً أمام الملاحظات التى قيلت حول عدم كفاءة وزير الثقافة علمياً ونقدياً، ذلك أنه ليس وحده، لو طبقنا هذا المعيار على د. هشام قنديل لوجدناه لا يصلح أيضاً لرئاسة الوزراء، ولست بحاجة إلى الحديث عن مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، فهى سيدة منعدمة الخبرة السياسية ولا تعرف لها إنجازاً أكاديمياً كبيراً، وتبين مؤخراً أن موهبتها الحقيقية فى أمور المكائد والنميمة النسائية، حيث نقلت هذا الجانب إلى القصر الرئاسى فكانت فضيحة اجتماع الرئيس بقادة الأحزاب للنقاش حول سد النهضة، صحيح أن هناك من يأخذ على وزير الثقافة أنه ظل بعيداً لمدة ٢٦ سنة حتى نال درجة الماجستير، والقانون لا يسمح بأكثر من سبع سنوات، وإذا كان الأمر ينطوى على ضعف علمى فيه فإنه يكشف جانباً من الفساد الأكاديمى فى مصر وفساد النظام التعليمى، الذى يسمح بتعيين معيد غير مؤهل للبحث العلمى ثم الإبقاء عليه حتى ينال الدكتوراه وهو على حافة الخمسين من العمر.

المشكلة أن وزير الثقافة ينسب إلى نفسه ما لم يقم به، مثل إقالة د. أحمد مجاهد، الذى كانت إقالته مقررة منذ معرض القاهرة الدولى للكتاب، فقد قام واضعو البرنامج الثقافى للمعرض بإدراج مناقشة كتاب ثروت الخرباوى «سر المعبد» وكنت أحد المناقشين، وحضر جمهور الإخوان وغاب القيادى حلمى الجزار عن المناقشة، وكان مدعوا إليها، وجاء باحث آخر، لا أعرف إن كان من الإخوان أم متأخوناً، وإن كانت كتاباته تشى بأنه أقرب إلى السلفيين، وكانت المناقشة حادة وساخنة، وكشفت الكثير من عورات الإخوان، يومها سمعت وأنا فى طريقى خارجاً تهديدات مباشرة من بعض الإخوان لهيئة الكتاب ولرئيسها الذى يسمح بمناقشة كتاب الخرباوى، وأن يكون كاتب هذه السطور أحد المناقشين، وانتهى المعرض بفوز كتاب الخرباوى بجائزة العام، قبل كتاب الخرباوى نشرت الهيئة كتاب انتصار عبدالمنعم، وهى إخوانية منشقة، حكت تجربتها وعالم الأخوات وما يعانينه من قهر وعنف داخل الجماعة ورجالها، وأظن أن الكتاب كان كاشفاً وفاضحاً للفضيلة المزيفة داخل الجماعة، لهذا كله كان مقرراً إبعاد د. مجاهد عن الهيئة. حتى الآن الوزير يعزل القيادات ويأتى بآخرين وفق قاعدة «الانتداب»، أى أنه لم يغير القاعدة ولا النظام المعمول به، فالمطلوب فقط توفير فرص فى المناصب للأهل وللعشيرة بقرارات فوقية.. وزير الثقافة عاش الدور وصدق نفسه وتصور أنه صاحب قرار، قارن تعامله مع الوزارة وقياداتها بتعامل وزير الشباب د. أسامة ياسين الإخوانى القح، يتحدث وزير الثقافة عن الفساد، وحتى هذه اللحظة لم يقدم إلى النيابة العامة قضية فساد واحدة، وهذا يعنى أنه يقول كلاماً مرسلاً وبلا دليل، وعد بأن يعلن أسباب إقالة د. إيناس عبدالدايم والفساد حولها، ولم يقل شيئاً بعد ذلك.

القلق الحقيقى على دار الكتب والوثائق القومية، هذه الدار بها البرديات والمخطوطات العربية النادرة والوثائق المصرية، بين المخطوطات أعمال نادرة فى التصوف الإسلامى وكبار المتصوفة، وإذا كان هناك من قام بهدم وإحراق بعض الأضرحة لرموز التصوف والأولياء فى بعض المدن المصرية، فهل نأمن على تلك المخطوطات فى ظل سيطرة هؤلاء على دار الكتب؟

الأمر نفسه ينطبق على الوثائق، خاصة وثائق جماعة الإخوان التى تثبت وتكشف الكثير من زيف ادعاءاتهم التاريخية، وقد ذهب باحث من حوالى شهرين طلب هذه الوثائق كلها فأصاب الشك القائمين على الوثائق، وتبين أنه يريدها لحساب الجماعة، ولذا كان أول طلب للوزير من د. عبدالناصر حسن رئيس دار الكتب السابق هو عزل مدير دار الوثائق ومدير دار الكتب، فاعتذر، فكان أن عزله هو ثم عزلهما. د. عبدالناصر حسن الذى كان طالبه الوزير بالاستقالة قبل انتهاء ندبه بيومين، أستاذ النقد الأدبى ومن أبناء المدرسة التراثية فى النقد، أى أنه إسلامى بالمعنى الثقافى والمعرفى، لكن لأنه ليس إخوانياً وليس مستعداً للتأخون لم يتم الترحيب به.

أعرف أن دار الوثائق وكذلك قاعة المخطوطات مؤمنة تأميناً جيداً ضد محاولات الاختراق أو السرقة لكنه تأمين ضد المحاولات الخارجية، وليس تأميناً من القائمين عليها، فماذا يحدث حين يصبح بعض القائمين عليها هم مصدر التخوف والخطر؟ وماذا لو تمت سرقة أصول هذه الوثائق أو إتلافها؟

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم" المصرية