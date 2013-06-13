إعادة محاكمة أحمد نظيف في قضية الكسب غير المشروع

قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق في قضية الكسب غير المشروع. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت في سبتمبر/أيلول العام الماضي، معاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مبلغ مماثل عن نجليه شريف، وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية.

وذلك فيما نسب إلى نظيف من اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير المشروع بما قيمته 59 مليونًا و646 ألفًا و435 جنيها من خلال تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع "سان استيفانو" بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة قام بتأسيسها وادعى أنها للنفع العام وأدارتها زوجته المتوفاة ونجلاه.

وأيضا من بين التهم التي وجهت لنظيف الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته في حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومي للاتصالات.