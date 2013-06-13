اعتصام طيارين يؤخر إقلاع أكثر من 20 رحلة بمطار القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن اعتصاماً نظّمه نحو 180 من طياري شركة مصر للطيران، الخميس، تسبب في تأخير إقلاع أكثر من 20 رحلة دولية.

وأضافت تلك المصادر أن عدداً من الطيارين المشاركين في الاعتصام تقدموا باعتذارات مرضيّة عن القيام بالرحلات، ما أدى لتأخير نحو 22 رحلة بين ساعة وثلاث ساعات وحالة من الفوضى في صالتي السفر والترانزيت المخصصتين للشركة بالمطار.

وأوضحت أن وزارة الطيران المدني سعت لتوفير أطقم من بين طياريها للقيام بالرحلات التي اعتذر الطيارون المكلفون بها، ويعمل في الشركة نحو ألف طيار.

كما ذكرت المصادر أن وزير الطيران المدني وائل المعداوي اجتمع مع ممثلي المعتصمين لبحث مطالبهم التي تشمل تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وإقالة رئيس الشركة.

وقال رئيس الرابطة أحمد يونس بعد الاجتماع إن الطيارين المعتصمين علّقوا الاعتصام الذي استمر نحو 10 ساعات بعد أن "وجدنا لديه (وزير الطيران المدني) استجابة لمعظم طلباتنا ووعد بتحقيقها خلال أيام."

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام2011 تمرّ مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني، كما تشهد احتجاجات فئوية امتدت إلى المطارات المدنية.