قنديل: مصر أكثر الدول جفافاً بالعالم من دون نهر النيل

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل على أن حكومته تقوم بدراسة التأكيدات الإثيوبية بأن بناء "سد النهضة" لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وأضاف قنديل، في مقابلة مع "سي إن إن"CNN الخميس 13 يونيو/حزيران قائلاً: "نحن نتفهم حقوق إقامة المشاريع التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائماً طريقة لخروج كلا الطرفين رابحاً."

وأشار قنديل إلى أن "مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم في حال استبعدنا نهر النيل، وأكرر على مستوى العالم وليس إقليمياً.. نعتمد على نهر النيل في تلبية 98% من متطلباتنا من المياه."

ونقلت "بوابة الأخبار" عن قنديل قوله أثناء المقابلة التلفزيونية: "ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي في العام 2011 هو أن مشروع السد الإثيوبي على النيل لن ينتقص من حصة مصر من المياه بمقدار كأس واحدة، وما نريده حالياً هو رؤية دراسات ومخططات لإثبات هذه النظرية."

وأشار إلى أن "ما خلص إليه الفريق الثلاثي المكلف بمتابعة هذه القضية هو أنه لا يوجد دراسات وإحصاءات كافية من الجانب الإثيوبي لتأكيد وضمان أن هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل."

وأضاف قنديل: "نحن نناقش هذه الأرقام والدراسات مع الحكومة الإثيوبية، حيث سيذهب وزير خارجيتنا لإثيوبيا نهاية الشهر الجاري، ونحن مصرون على حل هذه القضية من مبدأ خروج كلا الطرفين رابحاً."