انطلاق "أسبوع التمرد" بمحافظات مصر استعداداً لـ30 يونيو

أكد المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد"، حسن شاهين، أن الحملة لن تصدر شخصاً لتزعم التظاهرات، وأنها وضعت تصوراً لما بعد 30 يونيو، وأنه سيتم رفع علم مصر فقط أثناء التظاهرات.

في نفس السياق، أعلنت حملة "تمرد" بالمشاركة مع القوى السياسية والثورية الداعمة للحملة عن بدء فعاليات "أسبوع التمرد" الجمعة 14 يونيو/حزيران، والذى يستمر على مدار سبعة أيام في عدد من محافظات مصر، استعداداً لمظاهرات ٣٠ يونيو.

ونقلت "بوابة أخبار اليوم" الجمعة عن شاهين قوله: "لابد أن نتخلى عن عباءتنا الحزبية وتياراتنا السياسية في تلك اللحظة، لأنه سيكون شعب مصر في مواجهة جماعة مستبدة ورئيس فاشل فقط".

وأضاف: "هناك مسلسل متكرر من الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء حملة "تمرد" وأصبح هناك اعتداء مباشر وبالرغم من ذلك نحن متمسكين بالرد في إطار السلمية".

حاكم غير شرعي

وعلق شاهين على وصف أعضاء حملة "تمرد" من قبل جماعات إسلامية بأنهم كارهو السنة وملحدون، ووصف النزول في تظاهرات 30 يونيو بالخروج على الحاكم، قائلاً: "نحن نخرج على الحاكم لأنه أصبح غير شرعي، وتورط في دماء، ولأنه طاغية ونظامه مستبد وندعو الشعب المصري للانقلاب على محمد مرسي، لأنه أصبح غير شرعي بعد جمع ملايين التوقيعات من الشارع، والحملة لا تخشى التهديدات".

وحول حالة الفزع والذعر التي تسود الشارع المصري من الحرب المقبلة بين حملة "تمرد" وحملة "تجرد" يوم 30 يونيو، أشار إلى أن دعوات "الإخوان" بالنزول هدفها ترهيب وتخويف الشارع المصري ولكن لا تراجع عن الاتحادية ونحمل الأجهزة الأمنية الاعتداء وهو بداية موجة ثورية جديدة.

وحول الدعوات المطالبة للجيش بالنزول وتأمين الثورة الثانية يوم 30 يونيو، قال "الجيش هو ملك للشعب المصري.. والدور الواضح للجيش هو الحفاظ على الأمن القومي وحماية حدود البلاد".

مشاركة القوى السياسية

ويشارك في فعاليات "أسبوع التمرد" عدد من القوى السياسية مع حملة "تمرد"، من بينها: التيار الشعبي المصري - حزب الدستور - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - الحزب المصري الديمقراطي - حزب المصريين الأحرار - حزب الكرامة - الحزب الناصري الموحد - الاشتراكيون الثوريون - الجمعية الوطنية للتغيير - حركة كفاية - حركة ٦ أبريل الجبهة الديمقراطية - حركة شباب من أجل العدالة والحرية - الجبهة الحرة للتغيير السلمي - حركة شباب الثورة العربية.

ويشهد "أسبوع التمرد" استلام الاستمارات التي تم جمعها بالإضافة لجمع المزيد من توقيعات المواطنين على سحب الثقة من مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات سلمية حاشدة وعروض فيديو ووقفات وسلاسل بشرية في ٧ محافظات مصرية.. وهي بالترتيب: بورسعيد - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - أسيوط – الإسكندرية – الدقهلية.