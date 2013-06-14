اتحاد الكتاب العرب يعلن تضامنه مع معتصمي وزارة الثقافة

أعرب الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة الكاتب محمد سلماوي عن تضامنه مع المثقفين المعتصمين بمقر وزارة الثقافة المصرية.

وأدان بيان أصدره الاتحاد مساء الخميس 13 يونيو/حزيران محاولة فضّ هذا الاعتصام السلمي بالقوة، مؤكداً أن أدباء وكتاب الوطن العربي الأعضاء في الاتحاد العام يدينون بكل شدة استخدام العنف ضد رموز الثقافة المصرية.

وأوضح البيان أن الأدباء والكتاب العرب يعلنون تضامنهم الكامل مع مثقفي مصر الذين كانت لهم أدوار مشهودة على الساحة الثقافية العربية على مدى عقود مضت، ويؤكدون أنهم "ينحازون إلى رواد التنوير الذين هم ضمير الأمة العربية ضد قوى الظلام والرجعية والاستبداد".

يذكر أن اعتصام الفنانين والمثقفين بمبنى وزارة الثقافة دخل يومه العاشر الجمعة، وبحسب الرموز الثقافية المصرية، فإن الاعتصام مستمر حتى يرحل وزير الثقافة الحالي علاء عبدالعزيز.

