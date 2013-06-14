جيش مصر الأول عربياً في تصنيف 2013 لأقوى جيوش العالم

حلت مصر في المركز الأول بين الدول العربية في التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2013، الذي أصدره موقع "جلوبال فاير باور" لامتلاكها 468 ألف جندي و863 طائرة حربية وميزانية مخصصة للدفاع تقدر بحوالي 4.1 مليار دولار.

وبحسب ما جاء في صحيفة "اليوم السابع" اعتمد التصنيف على أحدث البيانات المتاحة التي تختلف من بلد إلى آخر، وتحاشى تضمين القدرات النووية التي تتفوق فيها العديد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا.

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالمياً نظراً لتفوقها في العديد من النواحي الكمية والنوعية الخاصة بالجيش، وسوق العمل، وتنوع الموارد، وتوافر ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع ناهزت 690 مليار دولار رغم الاستقطاعات التي تواجهها وخفض الإنفاق الحكومي.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية والتي تعد وريثة الاتحاد السوفييتي السابق، رغم وجود فارق كبير، من الناحية العسكرية، بين الجيشين الروسي والأميركي، خصوصاً في الميزانية، وعدد الطائرات.

وجاءت الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي في المرتبة الثالثة عالمياً، وهي تمتلك موارد بشرية هائلة حاولت توظيفها بكفاءة قدر المستطاع للاستفادة منها في دعم النمو، في الوقت الذي يعد فيه تعداد الجيش هو الأكبر بين الدول بقوة قوامها 2.285 مليون جندي.

وحلت مصر في المركز الـ14 عالمياً، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الـ27 بـ 233 ألف جندي و977 طائرة حربية وميزانية مخصصة للدفاع تقدر بـ46.2 مليار دولار. بينما جاءت الكويت في المركز الـ63 عالمياً مع 14 ألف جندي و108 طائرات حربية وميزانية مخصصة للدفاع تقدر بحوالي 5.1 مليار دولار.

يذكر أن موقع "جلوبال فاير باور" اعتمد على 40 عاملاً مختلفاً لتحديد مؤشر قوة البلد، التي تشمل القوى العاملة المتاحة والموارد المالية والإحصائيات الخاصة بالجيش.