حركة "تجرد" تجمع توقيعات مؤيدة للرئيس مرسي

قام عدد من أعضاء حملة "تجرد" لدعم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والتي دعا لها المهندس عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بجمع توقيعات المواطنين أمام مسجد "البوهي"، بشارع البوهي بمنطقة إمبابة.

يذكر أن حملة "تجرد"، التي تجمع توقيعات للتأكيد على ضرورة استكمال الرئيس فترته الرئاسية، كانت أعلنت عن تنظيم عدة وقفات عقب صلاة الجمعة بالقاهرة وعدد من محافظات مصر.

وبالتزامن مع جمع توقيعات حملة "تجرد"، الداعية لاستكمال الرئيس محمد مرسي فترته الرئاسية، وزع اليوم، فور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد البوهي بإمبابة، أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين منشوراً يعلن عن تنظيم الجماعة بالتعاون مع الحزب مجموعة مهرجانات دورية.

وتتضمن المهرجانات على حسب المنشور، توزيع لحوم وأسماك، ودجاج، وخضراوات، وسلع غذائية، وملابس، ومسرح عرائس، بالإضافة إلى دورات تنمية بشرية فى مجالات مختلفة، فى عدة أماكن، منها نهاية شارع الوحدة أمام مدرسة المنيرة بإمبابة على بعد عشرات الأمتار من جمع توقيعات حملة "تجرد".