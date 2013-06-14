رئيس أوغندا: مصر يجب أن تتوقف عن التصريحات "الشوفينية"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الجمعة 14 يونيو/حزيران تصريحات لرئيس أوغندا يعلن من خلالها دعمه لخطط إثيوبيا لبناء "سد النهضة" على النيل الأزرق، والذي يستهدف توليد الطاقة الكهربائية ويتكلف بناؤه نحو 4.7 مليار دولار، وتعارضه مصر خوفاً من تناقص معدل تدفق المياه إلى أراضيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس يوري موستفني في خطاب قومي قال: "أنصح بأن تحجم مصر عن إصدار هذه التصريحات الشوفينية". (والشوفيني هو من يعتبر وطنه أفضل الأوطان وأمته فوق كل الأمم، وتنسب إلى الجندي الفرنسي نيكولاس شوفين الذي كان شديد الولاء لنابليون ولفرنسا لدرجة مبالغ فيه).

وأضاف أن مصر يجب أن تشارك في مناقشات من خلال منظمة وادي النيل، مؤكداً: "لا توجد دولة إفريقية ترغب في إيذاء مصر، ولكن مصر لا يمكن أن تستمر في إيذاء إفريقيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن موستفني صرح بأن إثيوبيا والدول الإفريقية الأخرى بحاجة إلى مصانع توليد الكهرباء لكي تتمكن من تحقيق الازدهار الاقتصادي، وحماية البيئة من الفلاحين الذين يقطعون أشجار الغابات للحصول على وقود حيوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة المصرية في أوغندا رفضت التعليق على تصريحات الرئيس.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوغندي بالتزامن مع قرار البرلمان الإثيوبي بالتصديق الخميس على المعاهدة "عنتيبي" والتي تحرم مصر من حقها في استخدام القدر الأكبر من مياه نهر النيل للأغراض المحلية.