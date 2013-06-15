الجبهة السلفية: تظاهرات 30 يونيو تهدف لعودة الجيش

وصف خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية الداعين لتظاهرات 30 يونيو، بأنهم فلول النظام السابق ومناصرو مبارك وعلمانيون يسعون لعودة الجيش وإعلان الأحكام العرفية.

وقال المصري في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع: "الداعون ليوم 30 يونيو هم الحزب الوطني المنحل وفئة (آسفين يا ريس) وبعض من أتباع الكنسية ومن العلمانيين، وهذه الفئات كانت تقف في صف الثورة المضادة".

وأضاف: "هؤلاء يحاولون جر البلاد لفتنة طائفية وحرب أهلية ليتقاتل أبناء الشعب المصري، حتى يتدخل الجيش ويعلن الأحكام العرفية" وتابع: "الذين سيتظاهرون يوم 30 يونيو سيكونون مسلحين وسيشهد هذا اليوم أعمال عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة".

وفي سياق منفصل علق على الحكم القضائي للناشط السياسي حسن مصطفى عام، بسبب الاعتداء على وكيل نيابة قائلا: "هذا الحكم ليست له علاقة بالملاحقات الأمنية وعلى المعترضين على هذا الحكم الامتثال له ولا يحاولون إعطاءه بعداً سياسياً".





