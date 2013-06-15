حبس موظف مصري لإدانته بالتجسس لصالح إسرائيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس موظف مصري يعمل بشركة خاصة 15 يوماً وذلك لاتهامه بالجاسوسية والعمل لصالح الموساد الإسرائيلي على ذمة التحقيقات.، وفق ما أكدت "بوابة الأهرام".

وكشفت التحقيقات التي باشرها شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة بأن المتهم يعمل لصالح الموساد منذ عام 2011 حتى الأسبوع الماضي، وتبين بأن المتهم سعى في منتصف 2011 بأن يهرب من المسؤولية بعد أن استشعر بوجود جهة سيادية كشفت عن تورطه مع الموساد.

وتقدم في أول عام 2012 ببلاغ كاذب ومنقوص إلى جهاز المخابرات العامة قال فيه إن جهة مسؤولة من إسرائيل تحاول تجنيده لصالح الموساد.

وتبين أن هذا البلاغ قد قدمه لتأمين نفسه أمام الجهات المعنية وخلال تلك الفترة أمره جهاز المخابرات بقطع الاتصالات نهائياً مع الجانب الآخر، فلم يمتثل المتهم بتلك النصائح واستمر في نشاطه وذلك طمعا في جمع المال.

وكشفت تحقيقات البرقوقي بأن جهاز المخابرات كان له بالمرصاد وتم رصده في دول عربية وأجنبية خلال عامي 2012 و2013 وتم الحصول عل أدلة إدانة كاملة وتم استصدار إذن وضبطه، ووجدت بحوزته أجهزة للتنصت والتواصل مع جهات إسرائيلية.