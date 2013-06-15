تهافت المثقفين‏!

أسارع بالقول إنه ليس من حق أحد ـ ديمقراطيا ـ أن يصادر حق أي مواطن في التظاهر السلمي‏,‏

وإبداء اعتراضه علي سياسة معين في بلده, أقول ذلك قبل أن يتهمني أحد بما ليس صحيحا.. وسؤالي الآن: أين مصلحة مصر العليا في ظل هذا الهياج, وتلك الاشتباكات التي تحدث عند مكتب وزير الثقافة..

وقد يحلو لنفر أن يقول أن الجماعة الثقافية في مصر هي التي تحتج, وتعبر عن عدم رضائها تجاه الوزير... وأقول إن أحدا في مصر لا يمكن أن يتحدث باسم الجماعة الثقافية... وليس معني أن هناك بعض مشاهير الكتاب أو المبدعين بين المعتصمين أو المحتجين أن الجماعة الثقافية أصبحت ممثلة في هذه المظاهرات... فهناك مئات من مشاهير الكتاب يرفضون هذه الوقفات لكن وسائل اعلامنا الميمونة لا تسلط عليها الأضواء.

وحتي هذه اللحظة لا أحد يعرف ما هو سر الاعتراض علي وزير الثقافة.. هل لأنه جاء من بين آلاف الأكاديميين في مصر... هل لأنه لم يصدر في حياته العلمية سوي كتابين.. هل لأنه لم تكن معروفا؟!

وأقول هل كان الفنان فاروق حسني معروفا وقت اختياره وزيرا للثقافة... لا والله لم يكن معروفا, وقد أحتج الراحل عبد الرحمن الشرقاوي عليه, وكذلك الفيلسوف الراحل زكي نجيب محمود, واختلف معهما لويس عوض الذي زرر الجاكتة ودخل يهنيء الوزير الجديد علي اختيار حكومة مصر له..

أقول لقد انقسم مثقفو مصر, كما هو الحال الآن بين مؤيد ومعارض, والسبب أن الوزير لم يكن معروفا..؟.

وهل يعلم المحتجون أن أحمد لطفي السيد ـ الذي كان معروفا في زمانه رفض أن يكون رئيسا لمصر... كما رفض زكي نجيب محمود أن يكون وزيرا للثقافة في حينه.. واستقال الدكتور جابر عصفور من منصب وزير الثقافة لأنه يري أن الإدارة مضيعة للوقت..!.

أرجو أن يعلم الجميع أن الوزير الجديد أراد أن يكون جديدا فقام بتغيير رؤساء القطاعات والاقسام في وزارته.. وهذا من حقه.. وأراد أيضا أن يبدأ صفحة ثقافية جديدة.. فأين الضرر, وأين الضرار؟.

وكم من وزير لم يتم سوي تغييره.. وظل الصف الثاني والثالث في الوزارة, كما هو.. فخرجت الاحتجاجات من هنا وهناك ترفض ذلك... بل هناك من يري أن ثورة52 يناير لم تغير سوي رئيس الجمهورية السابق وبطانته.. أما الباقون ـ الفلول ـ فظلوا في مقاعدهم.. لم يعترف الوزير الجديد.. وزير الثقافة ـ إنما لأنه رأي أن يتعاون مع آخرين, وأن يقوم المعوج.. فهل يحق أن نقف في وجه من يريد وجوها جديدة.. وأن يري أن الثقافة هي ثقافة الشعب المصري.. وليس حكرا علي مخرج أو مبدع أو فنان... تشكيلي أو كاتب بعينه..

الهدف في رأيي أن يكون وزير الثقافة الجديد كبش فداء... لأن هذا الفصيل ينتهي بما ينبغي أن ينهم به النظام السياسي..

وأعترف أنني لا أوافق النظام السياسي في ظل خطواته لكنني أضع مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار!

والسؤال الذي لم أستطع منه مهربا هو: أين كانت الجماعة الثقافية المصرية عند ما قال وزير ثقافة سابق.. لقد وضعنا مثقفي مصر في الحظيرة, وأين كانت هذه الجماعة بعينها عندما كان وزير ثقافة سابق مسئولا.. عن قتل أكثر من55 شخصا في بني سويف.. وأين كانت الجماعة الثقافية اياها عندما سخر وزير ثقافة سابق من حجاب المرأة واعتبره علامة من علامات التخلف.. وأين كانت هذه الجماعة الثقافية الميمونة عندما ردم وزير سابق نهر النيل ليشيد عليه معبرا مثقفا..

لقد اعترض البعض ـ هذا صحيح ـ لكن عندما جاءهم اتصال هاتفي من أعلي صمت الجميع, وظللنا نبحث عن هذه الجماعة الميمونة.. فلم نجد!.

إن ما يحدث ـ يا قوم ـ عند مكتب وزير الثقافة أمر غير مسئول, وسوف يضر بحقه.. ويضر بالجماعة الثقافية ذاتها التي تركت كل شيء ووقفت تنادي بإقالة لا أقول الوزير فالوزير حجة ـ لكن ننادي بإسقاط النظام, ونعترض علي سياسة الدولة.. إننا لا نريد أن نقول ما سبق أن قاله الكاتب الفرنسي ريحبس ايبريه في كتابه( المثقفون الفرنسيون) البداية والنهاية من أن المثقفين فئة ضالة ومضللة لأنها تضيع وقت الناس, فيما لا طائل منه!.

وهم قوم ضرب الشيب مفرقهم وفقدوا دورهم التنويري, وأصبحوا أشبه بقلة فقدت الذاكرة, فلا هدف لهم ولا معني لوجودهم...!.

مرة أخري لا نريد أن نقول ذلك... فقط نرجو أن يعود المثقف المصري لدوره التنويري أو التحذيري, وأن يكون ما حل مساعد في الهياج الذي يضر أكثر مما ينفع.. لقد حكموا علي الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي بـ02 ألف جنيه غرامة.. لم نسمع مثقفا واحدا ينتمي لهذه الجماعة الثقافية يدافع عن الرجل من ظلم حاق به... بأختصار لقد تهافت المثقفون أو بعض المثقفين عندما احتكروا الثقافة ونسوا بقية الفصائل الثقافية... نفس الشيء الذي يتهمون به نظام الإخوان.. الذي حيد بقية الفصائل الشبابية, واحتكر السلطة لنفسه..

فما أشبه يوم الجماعة الثقافية ببارحة الإخوان!.

نقلاً عن "الأهرام".