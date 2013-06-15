رفض معارضة عبدالله بدر على حكم حبسه بقضية إلهام شاهين

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار تامر عاطف، وعضوية أمين عبدالحافظ وخالد عودة، وبحضور محمد عبدالحفيظ وكيل النيابة، وأمانة سر جلال طلعت، رفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من الدكتور عبدالله بدر "مقدم البرامج بقناة الحافظ"، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين وإلزامه بالمصاريف.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد الشهيدي، قد رفض الاستشكال المقدم من عبدالله بدر على قرار حبسه لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة إلهام شاهين، وتأييد القرار السابق.

جاء ذلك بعد تنحى الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد نافع، رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، والتي أحالتها إلى دائرة أخرى وهي جنح مستأنف مدينة نصر لنظرها.

