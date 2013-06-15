عشرات من مثقفي الإسكندرية يتظاهرون لإقالة الوزير

تظاهر العشرات من أعضاء القوى السياسية وعدد من المثقفين والفنانين، اليوم السبت، أمام مسرح سيد درويش دار الأوبرا بالإسكندرية ضمن فاعليات الاحتجاج للمطالبة بإقالة وزير الثقافة.

يأتي ذلك قبل الانطلاق في مسيرة إلى ميدان مسرح بيرم التونسي للبدء في اعتصام مفتوح لحين رحيل وزير الثقافة الدكتور علاء عبدالعزيز، معلنين تضامنهم مع اعتصام المثقفين بالقاهرة.

وقال محمد رمضان، أمين التثقيف بحزب التحالف الشعبي جبهة المنتزة، إن هناك هجمة كبيرة يتعرض لها المثقفون من قبل قوى الرجعية تهدف للقضاء على الثقافة، مؤكداً أن المثقف المصري لن يسمح بذلك، وسيتصدى بكل قوة لمحاولات "أخونة الثقافة".

وردد المشاركون في الوقفة هتافات، من بينها: "شدي حيلك يا بلد الحرية بتتولد"، و"أدي تمثال محمود مختار يحيي مشاعر الثوار"، و"أدي العم نجيب محفوظ أدبه جوه الراس محفوظ"، و"وأدي شادية بنت مصر قالت يا حبيتي يا مصر"، كما رفعوا لافتات من بينها "وزير ثقافة إخوان عامل علينا فنان".