على ناصية «تمرد»!

ذهبت إلى الإسكندرية.. أبحث عن «الميه والهوا» وقضاء ليالٍ صيفية لطيفة. عشت ساعات تغلى بالحوار بحثا عن المستقبل.. كل من يقابلنى يسألنى عن لحظة نهاية جماعة «الإخوان الفاشيين».. وكلما ذكرتهم بأن من يملك قيادة الدفة هو الدكتور «محمد مرسى».. كانت تفاجئنى الضحكات مع الصراخ، ثم السؤال حول ما إذا كنت جادا أو ساخرا!!

لا أحد فى بلادى يصدق أن مصر يحكمها رئيس.. كلهم أصبحوا على يقين بأن هناك جماعة تترامى أطرافها تحكم هذا الوطن.. فإذا أخطأ القابع فى مقر الاتحادية يخرج عليك عشرات للدفاع عنه من جماعة الإخوان.. تسألهم من أنتم؟.. يحيلونك إلى مقر غير معلوم بالضرورة اسمه الحرية والعدالة.. ولو حاولت التعرف على الذين يحكمونه.. ستجد حالة من الصمت الرهيب مع إحالة إلى ضاحية المقطم، وفى النهاية تكتشف أنك أمام لغز لمواطن اسمه «خيرت الشاطر» يمثل اختصارا للرئاسة والجماعة والحزب.. أى أن مصر كلها أصبحت ملك يمين هذا المواطن، بكل ما يملك من سذاجة مفرطة وقوة مصطنعة مع قدرة فائقة على تصنيع وتوزيع الإرهاب!! فهو المواطن القادر على شق صف السلفيين.. وهو المواطن الذى يملك مفاتيح تصنيع الإرهاب.. وهو المواطن الذى يمثل دبلوماسية العنف والترويع.. وهو المواطن الذى يقدم نفسه على أنه الوطن، ويقدم الوطن على أنه «خيرت الشاطر»!!

لا تسألونى عن هذا الذى يقولون عنه «محمد بديع»، ولا تسألونى عن ذاك المعتمد رسميا باسم «محمد مرسى».. ولا تسألونى عن مواطن اسمه «سعد الكتاتنى».. فقط يجب أن نعرف أن مصر تم اختصارها فى «تاجر شنطة» اسمه «خيرت الشاطر» يعبث بمقدرات البلاد والعباد.. بينما هو يعيش حالة من حالات الذهول، فيمارسها على أنها زهو وفخار.. فهو القادر على توجيه «المرشد العام».. وهو القادر على إصدار الأوامر للدكتور «المزعوم رئيسا».. وهو القادر على تركيع بضعة آلاف تضمهم ما تسمى «جماعة الإخوان».. كما أنه المصباح الذى يدور حوله «هاموش» جماعة الإرهاب الإسلامية.. مع جماعة الوسط بكل ما تكشف حولها من انتهازية، إضافة إلى جماعات سلفية، ومن يدعون أنهم جهاديون.. فالكل يقف فى الطابور ليتقاضى ما يُحْسِن به عليهم لتنفيذ ما اتفق عليه مع أنظمة إقليمية ودولية!!

إذا كان تاريخ مصر يربطها باسم «أحمس»، وخلال فترة كان «رمسيس» اختصارا لها، ويعتقد البعض أنها انطلقت للحداثة عند «محمد على» ثم استكمل زعيمها البطل «جمال عبد الناصر» مشوار الاستجابة والتحدى حتى حمل الراية «أنور السادات»، وبافتراض أن «حسنى مبارك» استمر لأطول فترة حكم اعتراضية.. فإن «خيرت الشاطر» وجماعته مع دراويشهما.. سيقول عنهم التاريخ إنهم كانوا «نكتة سخيفة» ضمن تاريخ مصر الطويل والعريض والعميق.

أستطيع الزعم بأن «الشاطر» تلاعب بوطن لا يعرف عنه شيئا.. دفع بواحد من رجاله لكى يجعله رئيسا.. امتطى تنظيما سريا وجعله قائدا لكل الحركات السرية والإرهابية فى العالم.. ورغم أنه اعتقد فى أن الدنيا دانت له، فلم يفكر فى «الشعب المصرى الشقيق»، الذى انخدع فيه وفيمن زعموا أنهم يمثلون الإسلام.. فهذا إسلام الإخوان.. وذاك إسلام السلف على طريقة النور.. وهو يختلف عن إسلام السلف بأسلوب «الوطن».. وهو بالتأكيد غير إسلام سلف يؤسس حزب «الشعب»، والمثير أن كل أولئك الذين يرفعون رايات إسلام بألوان الطيف يقدمون لنا إسلاما لا يختلف عن إسلام الجماعة الإسلامية، ويتضامن مع إسلام الجهاد.. وكل هؤلاء يمثلون دينا واحدا للحد الذى جعلنا نبحث عن ديننا الإسلامى، الذى تحفظ أسراره مشيخة الأزهر، لكنهم يتمسكون بتمزيق الدين لتوزيعه على عدة «بوتيكات»، وأصحاب توكيلات كل منها يحمل علامة الإسلام، وأستطيع القطع بأن الإسلام منهم برىء كما البرىء وفق رؤية «عاطف الطيب» السينمائية، التى جسدها الفنان القدير «أحمد زكى»!!

نحن نعيش زمن «خيرت الشاطر»، الذى استثمر الإسلام، وتربح منه كما لم يتربح أحد منذ أن تلقى رسولنا الكريم والعظيم رسالة ندين بها ونحترمها وندافع عنها بأرواحنا، وذلك يجعلنى أقطع بأن المسلمين عن حق قد أدركوا الحقيقة، وقرروا أن يقولوا للدنيا إن الدين الإسلامى لا يمكن أن يكون مرادفا لهذا «الشاطر»، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التى استخدمته إدراك الحقيقة.. كما أنه يجب أن تعرف إسرائيل أن «صديقها الوفى» متمثلا فى الدكتور «محمد مرسى» لا يمثل المصريين ولا المسلمين.. وإن أرادوا أن يعرفوا عنوان شعبنا فأدعوهم إلى متابعة يوم ٣٠ يونيو على ناصية «تمرد»!!

