وجدي غنيم: الخارج على مرسي كافر ومتمرد على الإسلام

أعلن وجدى غنيم، الداعية الإسلامي، أن الخروج على الرئيس محمد مرسي في تظاهرات 30 يونيو/حزيران القادم حرام شرعاً، لأنه رئيس منتخب من الشعب، مؤكداً أن الخارج على مرسي كافر.

وأضاف غنيم في فيديو له بثه على موقع "يوتيوب"، صباح اليوم السبت، أن التمرد على مرسي تمرد على الإسلام وإجهاض للمشروع الإسلامي، وأن المطالبين بإسقاطه في 30 يونيو يسعون لإسقاط الإسلام، مشيراً إلى أن العلمانيين الحاقدين على الإسلام والبلطجية ومتطرفي الأقباط، سيشاركون في تظاهرات 30 يونيو.

يذكر أن حركة تمرد المعارضة والتي تضم أطرافاً من كافة الأطياف المصرية، أعلنت أنها لن تتراجع بأي شكل من الأشكال ولن يثنيها أي عائق عن تلك التظاهرات، في حين تعهد وزير الداخلية بعدم المس بأي متظاهر.

