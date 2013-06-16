رسالة مشبوهة تجبر طائرة مصرية على تغيير وجهتها

أعلنت الشرطة الأسكتلندية، أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران اضطرت السبت إلى الهبوط في مطار غلاسكو البريطاني بعد "العثور على رسالة مشبوهة على متنها"، ما أجبر القوات الجوية على مواكبة الطائرة.

وأضافت الشرطة، أن طائرة تابعة لمصر للطيران كانت متجهة من القاهرة إلى نيويورك بدلت اتجاهها نحو مطار بريستويك بأسكتلندا بعد العثور على رسالة مشبوهة على متنها".

وأضافت "لم يسجل سقوط أي ضحية" موضحة أن الركاب الـ326 الذين كانوا على متن الطائرة التي هبطت عصرا ستقوم الشرطة باستجوابهم.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أفادت أن قوات الجو البريطانية واكبت الطائرة من طراز بوينغ 777 إلى المطار الأسكتلندي إثر "حادث على متنها"، لافتة إلى تدخل طائرات نفاثة عدة.

وأوضحت الراكبة ندى توفيق، التي تعمل لحساب البي بي سي للقناة، أنها عثرت في حمام الطائرة على رسالة كتب عليها "سأحرق الطائرة"، لافتة إلى أن الرسالة التي كانت تحمل أيضا رقم مقعد في الطائرة كتبت بواسطة قلم حبر على محرمة.

وأفاد مصدر ملاحي أنه رغم هذا الهبوط الاضطراري فإن مطار غلاسكو واصل عمله السبت بشكل طبيعي و"لم تتأثر الرحلات المقررة".

وكانت مصادر ملاحية في مطار القاهرة أكدت في وقت سابق أن طائرة مصر للطيران التي أقلعت الأحد متجهة إلى نيويورك هبطت في مطار غلاسكو بأيرلندا بعد العثور على ورقة في دورة المياه تتضمن تحذيرا من أنها ستنفجر في الجو.

وأوضحت المصادر أن إحدى المضيفات عثرت بعد حوالي خمس ساعات من إقلاع الطائرة على منديل ورقي داخل دورة المياه مكتوب عليه تحذير من أن الطائرة ستنفجر في الجو.