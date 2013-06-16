شيخ دين مصري يصف معارضي مرسي بالكفرة والمنافقين

بحضور الرئيس محمد مرسي، وأمام حشد من أنصار الإخوان المسلمين، تفرّغ الشيخ محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح السلفية، للدعاء على المشاركين في تظاهرات 30 يونيو المرتقبة، واصفاً إياهم بالكافرين والمنافقين.

وفي أجواء أشبه ما تكون بخطب يوم الجمعة، رفع الشيخ عبدالمقصود يديه إلى السماء وبدأ بالدعاء: "أسأل الله أن يعز الإسلام وأن يجعل يوم الثلاثين من يونيو عزاً للإسلام والمسلمين وكسراً لشوكة الكافرين والمنافقين..".

"تمرّد" ترد

ومن جهته، علّق كريم عبدالحفيظ، وهو من أعضاء حركة تمرد، على هذه الدعوات من قبل الشيخ عبدالمقصود متسائلاً: "من هو ليكون وصيّاً على الدين؟".

وأضاف في حديث لقناة "العربية الحدث": "نحن نقول للشعب المصري بكل أطيافه: اللهم انصر الشعب المصري على المنافقين والفاسدين والقتلة وهم الإخوان وأتباعهم".

وضرب مثالاً بأحد أتباع الإخوان قائلاً: "أحمد مغير، وهو أحد أتابعهم، ظهر على الملأ وطالب بسحب الجنسية المصرية من أعضاء حركة تمرّد، على أساس أنهم المصريون الوحيدون.. مصر للمصريين كلهم.. وهم (الإخوان) ليس مكانهم بين المصريين".

وأكمل قائلاً: "هؤلاء تاجروا بقضية سوريا، فحوّلوا مؤتمر نصرة سوريا إلى الحديث عنهم وعن أهدافهم المعروفة.. هم يلعبون على الوازع الديني، لكنهم لا يعلمون أن الشعب المصري استيقظ، وبات يعرف مَنْ هو المنافق ومَنْ هو القاتل الحقيقي ومَنْ هو المجرم الحقيقي، واللي هم الإخوان".

يُذكر أن حركة تمرّد المعارضة والتي تضم أطرافاً من كافة الأطياف المصرية، أعلنت أنها لن تتراجع بأي شكل من الأشكال ولن يثنيها أي عائق عن التظاهرات يوم 30 يونيو الجاري، في حين تعهّد وزير الداخلية بعدم المسّ بأي متظاهر.