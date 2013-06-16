صباحي والبرادعي يجتمعان مع تمرد استعداداً لـ30 يونيو

عقد الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، اجتماعًا مساء أمس السبت، مع ممثلين عن شباب حملة "تمرد" ومبادرة "بعد الرحيل"، بناءً على ما أوردت صحيفة "المصري اليوم".

وقالت الصفحة الرسمية لصباحي على "فيسبوك"، الأحد، إن الاجتماع ناقش الاستعدادات ليوم 30 يونيو، والتصورات السياسية المطروحة للمرحلة المقبلة.

وأضافت الصفحة أنه بعد النقاش تم التوافق على تصور سياسي موحّد، كما تم الاتفاق على ضرورة الحوار حوله مع باقي أطراف الحركة الوطنية والثورية لضمان أوسع توافق وطني وشعبي حول التصور.

وأشارت إلى أنه يفترض أن يتم الإعلان عن تفاصيل التصور الذي تم التوافق حوله خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال المزيد من الحوارات حوله مع باقي أطراف الحركة الوطنية والقوى السياسية والثورية.