إخلاء سبيل فتحي سرور في قضايا الكسب غير المشروع

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال إخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من سرايا النيابة بضمانه السابق، وقدره 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بطريق استغلال النفوذ.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، حضر سرور إلى مقر التحقيقات بوزارة العدل واستمرت التحقيقات معه ما يقرب من 14 ساعة تم خلالها مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية التكميلية ومباحث الأموال العامة وتقارير هيئة خبراء الكسب التي وصلت مؤخراً إلى الجهاز، والتي تبين منها امتلاكه عدداً من الفيلات والشاليهات والشقق في بعض المدن الجديدة، فضلاً عن أموال عقارية وسائلة ومنقولة، وأسهم وسندات بالبورصة والشركات والتي حصل عليها دون وجه حق.

إلا أن سرور أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أن ثروته جاءت بطريق مشروع، وقدم عدداً من المستندات والأوراق التي تؤكد حيازته للثروات التي يمتلكها سواء العقارية أو المنقولة بطريقة مشروعة.

وفى نهاية التحقيقات تم إخلاء سبيله بالضمان الذى سبق وأن تم إخلاء سبيله به في القضية نفسها.